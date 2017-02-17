Жительница Сасовского района украла у подруги две золотые цепочки, кулон и кольцо

Пострадавшая рассказала, что накануне у неё были гости, но верить в то, что кто-то из друзей мог украсть у неё ценности, женщина не хотела.

Происшествия

В полицию города Сасово Рязанской области обратилась местная жительница. 35-летняя женщина заявила о пропаже из её дома двух золотых цепочек, кулона и кольца. Пострадавшая рассказала, что накануне у неё были гости, но верить в то, что кто-то из друзей мог украсть у неё ценности, женщина не хотела.

Тем не менее полицейским удалось установить, что к краже причастна 39-летняя приятельница пострадавшей, которая была у нее в гостях в тот вечер. Вскоре сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленницу.

Как выяснилось, женщина бывала в гостях у своей знакомой и знала, где та хранит золото. Воспользовавшись удобным случаем, воровка спокойно зашла в комнату, где хранились украшения, и забрала их. Продать похищенное злоумышленница не успела, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.