Жительница Рязанской области, разозлившись на знакомого, написала заявление об изнасиловании

Уголовное дело возбуждено за заведомо ложный донос.

Происшествия

В Шиловском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 20 июня текущего года женщина выпивала со своим знакомым в одном из домов села Боровое Шиловского района. После того как мужчина ушёл домой, она разозлилась и решила сообщить в полицию о том, что он её изнасиловал. На следующий день было написано заявление.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.