Жительница Рязанской области освободила супруга от алиментов после его возвращения в семью

Только спустя пять лет приставам удалось установить место проживания нерадивого папаши и источник его дохода.

Происшествия

С 2012 судебные приставы по Михайловскому и Захаровскому районам УФССП России по Рязанской области разыскивали гражданина М. Мужчина не платил алименты на содержание своего ребёнка. Отыскать должника и его имущество было не просто.

Только спустя пять лет приставам удалось установить место проживания нерадивого папаши и источник его дохода. Незамедлительно было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату.

Но оказалось, что за это время должник вернулся в семью. Его бывшая супруга сама обратилась в отдел с заявлением об отзыве исполнительного листа, сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области. Оказывается, впервые за долгие годы мужчина связался с женой, встретился с ребенком и принял решение вернуться в семью.