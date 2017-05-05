Жительница Касимова везла в город на такси 40 граммов героина

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия

В Касимове сотрудники полиции задержали местную жительницу, подозреваемую в попытке доставить в город крупную партию наркотика. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что в город Касимов планируется доставить крупную партию героина. Полицейские установили, что курьером может быть 35-летняя женщина, которая проявляла подозрительную активность в интернете. Также было установлено, что она находится в соседней области.

Подозреваемая была задержана, когда возвращалась в Касимов на такси. У неё в сумке было обнаружено 41,4 грамма героина и 4,72 грамма «синтетики».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все звенья криминальной цепи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.