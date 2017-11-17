Жительница Касимова фиктивно прописала у себя иностранку

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.322.2 УК РФ, женщине придётся выплатить крупный штраф.

Происшествия

В Касимове сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

44-летнюю гражданку Узбекистана фиктивно прописала у себя дома 49-летняя местная жительница.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.322.2 УК РФ, женщине придётся выплатить крупный штраф.