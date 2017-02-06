http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zhitelja_rjazanskoj_oblasti_osudili_za_spaivanie_nesovershennoletnej/
Жителя Рязанской области осудили за спаивание несовершеннолетней
Происшествия 95
Жителя Рязанской области осудили за спаивание несовершеннолетней
Происшествия 95
Молодому человеку предстоят исправительные работы, десятая часть его заработка будет изыматься в доход государства.
19-летнего жителя Скопинского района осудили за спаивание несовершеннолетней подруги. Об этом сообщил официальный сайт прокуратуры Рязанской области.
Решение по уголовному делу в отношении молодого человека, регулярно поившего спиртным свою 15-летнюю знакомую, вынес Скопинский районный суд.
Безработного, ранее не судимого парня приговорили к году и четырём месяцам исправительных работ. Десятая часть его заработка будет изыматься в доход государства.