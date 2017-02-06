Жителя Рязанской области осудили за спаивание несовершеннолетней

Молодому человеку предстоят исправительные работы, десятая часть его заработка будет изыматься в доход государства.

Происшествия

19-летнего жителя Скопинского района осудили за спаивание несовершеннолетней подруги. Об этом сообщил официальный сайт прокуратуры Рязанской области.

Решение по уголовному делу в отношении молодого человека, регулярно поившего спиртным свою 15-летнюю знакомую, вынес Скопинский районный суд.

Безработного, ранее не судимого парня приговорили к году и четырём месяцам исправительных работ. Десятая часть его заработка будет изыматься в доход государства.