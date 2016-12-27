http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zhitelja_rjazanskoj_oblasti_nakazhut_za_srublennuju_jolku/
Жителя Рязанской области накажут за срубленную ёлку
Происшествия 125
На территории Борецкого лесничества в Сараевском районе Рязанской области выявили факт самовольной рубки ёлки. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
Жителя Рязанской области накажут за срубленную ёлку
Происшествия 125
Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.
На территории Борецкого лесничества в Сараевском районе Рязанской области выявили факт самовольной рубки ёлки. Об этом сообщает
Нарушителя задержал участковый, патрулировавший лес.
Браконьера взяли с поличным. Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.