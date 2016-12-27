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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zhitelja_rjazanskoj_oblasti_nakazhut_za_srublennuju_jolku/

Жителя Рязанской области накажут за срубленную ёлку
Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.

Происшествия   125

На территории Борецкого лесничества в Сараевском районе Рязанской области выявили факт самовольной рубки ёлки. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Нарушителя задержал участковый, патрулировавший лес.

Браконьера взяли с поличным. Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.