Жителя Рязанской области накажут за срубленную ёлку

Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.

Происшествия

На территории Борецкого лесничества в Сараевском районе Рязанской области выявили факт самовольной рубки ёлки. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Нарушителя задержал участковый, патрулировавший лес.

Браконьера взяли с поличным. Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.