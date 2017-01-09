Жителя Рязанской области накажут за появившуюся в его доме женщину

52-летнему мужчине грозит солидный денежный штраф.

Происшествия

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя деревни Подноволоки Милославского района. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина фиктивно поставил на учёт по своему месту жительства гражданку Таджикистана. За это ему грозит большой денежный штраф.