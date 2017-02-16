Жителя Рязанской области будут судить за убийство и изнасилование

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения с утверждённым прокурором обвинительным заключением.

Происшествия

В Шиловском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 24 февраля 2016 года. После пьянки в компании подозреваемый повёз на машине свою знакомую в село Салаур Шиловского района. По дороге между сильно пьяной женщиной и водителем произошёл конфликт. Мужчина изнасиловал и избил потерпевшую, а также совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. От полученных травм женщина умерла на месте.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения с утверждённым прокурором обвинительным заключением.