http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zhitelja_rjazani_oshtrafovali_za_chrezmernoe_gostepriimstvo/
Жителя Рязани оштрафовали за чрезмерное гостеприимство
Происшествия 100
Жителя Рязани оштрафовали за чрезмерное гостеприимство
Происшествия 100
За фиктивную прописку двух приезжих из Узбекистана он заплатит 10 тыс. рублей.
35-летнего жителя Рязани оштрафовали за фиктивную регистрацию по своему месту жительства иностранных граждан. Соответствующее решение вынес моровой судья Железнодорожного района города.
В марте 2016 года мужчина фиктивно оформил по своему месту жительства двух приезжих из Узбекистана, получив за это 2 тыс. рублей.
Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей.