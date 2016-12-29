Жителя Рязани оштрафовали за чрезмерное гостеприимство

За фиктивную прописку двух приезжих из Узбекистана он заплатит 10 тыс. рублей.

Происшествия

35-летнего жителя Рязани оштрафовали за фиктивную регистрацию по своему месту жительства иностранных граждан. Соответствующее решение вынес моровой судья Железнодорожного района города.

В марте 2016 года мужчина фиктивно оформил по своему месту жительства двух приезжих из Узбекистана, получив за это 2 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 10 тыс. рублей.