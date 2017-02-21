Жители Рязанской области, пострадавшие в ДТП, получили компенсацию морального вреда

По 100 тыс. рублей отцу и сыну выплатит предприятие, водитель которого стал виновником аварии.

Происшествия

Шиловским районным судом удовлетворён иск жителей р.п. Шилово (отца и сына) к ООО «М». о компенсации морального вреда. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Судом установлено, что водитель ООО «М.» Гусев, на автодороге Ряжск-Касимов, управляя в декабре 2014 года автомобилем ГАЗ САЗ 35071, не учёл дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате чего на заснеженном участке не справился с управлением, автомобиль развернуло на проезжей части и вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль истцов ВАЗ 21103.

В результате ДТП истцы получили телесные повреждения: отец – вред здоровью средней тяжести, а сын – лёгкий вред здоровью, в связи с чем они понесли физические и нравственные страдания.

Вина водителя Гусева в совершении ДТП была установлена судом. Поскольку на момент ДТП водитель Гусев управлял автомобилем, находящемся на балансе юридического лица, на основании выданного путевого листа и состоял в трудовых отношениях с ООО «М», суд, руководствуясь статьями 151, 1099-1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскал в пользу истцов компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей в пользу каждого из истцов.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев апелляционные жалобы истцов и ответчика, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.