Житель Спасского района держал дома килограмм марихуаны

Оперативники задержали его и изъяли наркотики.

Происшествия

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя села Перкино Спасского района по подозрению в наркопреступлении. У него изъяли более килограмма наркотиков растительного происхождения, сообщает сайт УМВД Рязанской области.

Оперативникам поступила информация, что молодой мужчина периодически появляется на людях странным – будто бы пьяным, но не пахнущим спиртным. Это позволило предположить, что он употребляет растительные наркотики.

Полиция проследила за мужчиной, присмотрелась к его образу жизни и сделала вывод, что он хранит наркотики у себя дома.

При досмотре в жилище злоумышленника сотрудники полиции обнаружили большое количество измельченных и крупных фрагменты растений с характерным запахом. Экспертиза опознала в них марихуану. Причём вес наркотиков составлял 1 килограмм 100 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. «Наркотическая» статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.