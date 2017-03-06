Житель Скопинского района накопил 64 штрафа за нарушение ПДД

В феврале со счёта должника списали 105 тысяч рублей в счёт погашения задолженности.

Происшествия

Житель Скопинского района Рязанской области накопил 64 штрафа за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности лихач задолжал по штрафам 294 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполн итель вынес постановление о временном ограничении на пользование специальным правом и об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Также был наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

В феврале со счёта должника списали 105 тысяч рублей в счёт погашения задолженности. Только после этого нарушитель пришёл на приём к судебному приставу-исполни телю и обязался в ближайшее время внести оставшуюся часть задолженности и исполнительский сбор.