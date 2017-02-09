Житель Рязанской области жестоко избил друзей за отказ толкнуть автомобиль

У одного из пострадавших перелом свода черепа.

Происшествия

В Александро-Невском районе Рязанской области местный житель жестоко избил своих друзей, отказавшихся толкнуть его автомобиль. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Начиналось всё с мирного застолья. Когда мужчине потребовалось уехать, но автомобиль не завёлся, он попросил знакомых подтолкнуть его. Компания решила не прерывать отдыха и помогать отказалась. Разозлившись, водитель взял ручной насос и начал избивать бывших собутыльников.

Для пострадавших всё закончилось плачевно – у одного из них зафиксирован перелом свода черепа, у женщины сломаны рёбра, ещё один отделался синяками и ссадинами.

В отношении драчуна возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.