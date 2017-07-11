Житель Рязанской области выращивал на приусадебном участке коноплю

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия

В Шацком районе в ходе проведения операции «Мак-2017» сотрудники полиции пресекли факты незаконного хранения наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в крупном размере. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Внимание правоохранителей привлёк 35-летний житель села Казачья Слобода, который мог быть причастен к употреблению растительных наркотиков. Полицейские, получив разрешение суда, провели осмотр его жилища. В доме был найден свёрток со 142 граммами марихуаны, а на участке росло 69 кустов конопли.

В отношении жителя Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.