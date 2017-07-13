Житель Рязанской области вломился в дом соседа, украл деньги и выпил одеколон

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Происшествия

В Клепиковском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже со взломом из частного дома. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Жертвой вора стал 54-летний житель села Спирино. Из его дома, взломав дверь, похитили 9,5 тыс. рублей, продукты и спиртосодержащую продукцию.

Найти свидетелей преступлений полицейским не удалось, зато выяснилось, что один из неработающих жителей села, собрав компанию знакомых, шумно отмечает какой-то праздник. 29-летний ранее судимый мужчина был задержан, его причастность к краже доказана.

Установлено, что вор узнал, что его сосед работает на ферме и дома до вечера не появится. В обед вор взломал ломом замок на входной двери и проник внутрь жилища. Осмотревшись, злоумышленник решил не отказывать себе в плотном обеде и крепком алкоголе за чужой счёт. Также он выпил найденный в доме одеколон. Позже в кармане брюк хозяина дома мужчина нашёл 9,5 тыс. рублей и забрал их с собой. Именно на эти деньги он и собрал застолье для друзей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы.