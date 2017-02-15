Житель Рязанской области украл пылесос у дачницы из Москвы

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Происшествия

В Шиловском районе полицейские раскрыли кражу со взломом из дачного дома в селе Мосолово. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О краже стало известно после того как оперативники получили информацию о появлении в доме 33-летнего жителя села пылесоса. Раньше подобной техники у мужчины никогда не было, да и уровень зарплат на ферме, где он работал, не позволял предположить, что он внезапно решился на дорогую покупку.

Проверив информацию, правоохранители выяснили, что пылесос был украден в дачном доме 46-летней жительницы Москвы. Накануне мужчина, выпив, решил раздобыть себе деньги на спиртное и залез в чужой дом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.