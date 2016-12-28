Житель Рязанской области совершил кражу, чтобы не идти домой пешком

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия

В Кадоме сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда, принадлежащего 35-летнему местному жителю. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Кража была совершена из подъезда жилого дома. Мужчина приехал на велосипеде в гости к знакомому и оставил двухколёсную машину в подъезде. Когда пострадавший решил ехать домой, велосипеда он уже не обнаружил. Поискав некоторое время пропажу самостоятельно, велосипедист решил обратиться в полицию.

Сотрудники полиции более масштабно опросили жителей посёлка и установили, в каком направлении уехал на краденом велосипеде злоумышленник. В дальнейшем было установлено, что кражу совершил 32-летний житель Кадомского района.

Выяснилось, что вечером подозреваемый выпил с приятелем, а когда собрался домой, решил украсть велосипед, чтобы не идти пешком. Наутро, когда он отправился на краденном средстве передвижения по делам, мужчину и задержали.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.