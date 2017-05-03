Житель Рязанской области прописал в своём доме сразу девятерых узбеков

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Происшествия

В Захаровском районе сотрудники полиции и ФСБ выявили очередной факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Сразу девятерых приезжих из Узбекистана в возрасте от 29 до 42 лет прописал в своём доме 34-летний житель деревни Байдики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трёх лет.