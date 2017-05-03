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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zhitel_rjazanskoj_oblasti_propisal_v_svojom_dome_srazu_devjateryh_uzbekov/

Житель Рязанской области прописал в своём доме сразу девятерых узбеков
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трёх лет. 

Происшествия   99

В Захаровском районе сотрудники полиции и ФСБ выявили очередной факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Сразу девятерых приезжих из Узбекистана в возрасте от 29 до 42 лет прописал в своём доме 34-летний житель деревни Байдики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трёх лет. 