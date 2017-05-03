http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zhitel_rjazanskoj_oblasti_propisal_v_svojom_dome_srazu_devjateryh_uzbekov/
Житель Рязанской области прописал в своём доме сразу девятерых узбеков
Происшествия 99
Житель Рязанской области прописал в своём доме сразу девятерых узбеков
Происшествия 99
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трёх лет.
В Захаровском районе сотрудники полиции и ФСБ выявили очередной факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
Сразу девятерых приезжих из Узбекистана в возрасте от 29 до 42 лет прописал в своём доме 34-летний житель деревни Байдики.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трёх лет.