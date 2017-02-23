Житель Рязанского района погиб, задохнувшись в дыму

Причиной смерти человека стала непотушенная сигарета.

Происшествия

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности пожара в селе Дядьково, в результате которого погиб человек.

Напомним, возгорание в жилом доме под Рязанью произошло в четверг, 21 февраля. По всей видимости, 66-летний хозяин уснул в постели с непотушенной сигаретой. Из-за окурка загорелись палас и кровать. В доме стоят пластиковые окна и хорошие двери, из-за чего притока воздуха в комнату не было. Огонь потух без кислорода быстро, но дым не выходил из дома, и мужчина задохнулся.

Труп обнаружили пожарные. Сам дом огнём не повреждён – пострадали только мебель и внутренняя отделка.