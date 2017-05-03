Житель Рязани сообщил об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязани полицейские уличили 30-летнего местного жителя в заведомо ложном сообщении об угоне автомобиля. Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Рязанец заявил в полицию об угоне его автомобиля «Киа», припаркованного во дворе дома. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что похожий автомобиль днём ранее попал в ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Правда, там остался его номер.

В ходе проверки было установлено, что мужчина попал в ДТП, находясь за рулём в нетрезвом виде, после чего решил сообщить об угоне, чтобы уйти от ответственности. Машину он спрятал в гараже у знакомого и отправился в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.