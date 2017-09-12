Житель Касимова задолжал более 400 тысяч рублей алиментов

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Происшествия

На жителя Касимова, задолжавшего более 400 тыс. рублей алиментов своему ребёнку завели уголовное дело. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Мировой судья назначил алименты в 2006 году – мужчина должен был выплачивать четверть своих доходов. Так как платить он не хотел, в 2010 году дело было передано судебным приставам. 20 июня текущего года мужчину приговорили к 40 часам обязательных работ, но и это не заставило его начать платить алименты. Общая сумма долга превысила 400 тыс. рублей.

В итоге в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.