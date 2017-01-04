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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zagorelsja_avtobus_ehavshij_iz_moskvy_v_rjazan_socseti/

Загорелся автобус, ехавший из Москвы в Рязань – соцсети
Происшествие случилось у посёлка Мирный в Московской области.

Происшествия   845

В среду, 4 января, по дороге из Москвы в Рязань загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Происшествие случилось у посёлка Мирный в Московской области.

Судя по всему, огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. Но людям пришлось какое-то время провести на морозе, ожидая другой транспорт. 