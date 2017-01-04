http://7info.ru/news/ryazan-incidents/zagorelsja_avtobus_ehavshij_iz_moskvy_v_rjazan_socseti/
Загорелся автобус, ехавший из Москвы в Рязань – соцсети
Происшествия 845
В среду, 4 января, по дороге из Москвы в Рязань загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщил очевидец в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Загорелся автобус, ехавший из Москвы в Рязань – соцсети
Происшествия 845
Происшествие случилось у посёлка Мирный в Московской области.
В среду, 4 января, по дороге из Москвы в Рязань загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщил очевидец в группе
Происшествие случилось у посёлка Мирный в Московской области.
Судя по всему, огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. Но людям пришлось какое-то время провести на морозе, ожидая другой транспорт.