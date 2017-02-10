Задержать подозреваемых в краже со взломом в Кустарёвке помогла служебная собака

Молодые люди залезли в чужой дом и сразу же отправились пропивать украденные деньги.

Происшествия

В Сасовском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже 40 тыс. рублей из дома жителя посёлка Кустарёвка. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Вернувшись домой после недолгой отлучки, 43-летний мужчина обнаружил взломанную дверь и пропажу всех своих сбережений. На место преступления немедленно выехали сотрудники полиции, в том числе и кинолог с собакой. На снегу рядом с домом полицейские обнаружили характерные следы – один из злоумышленников был обут в кроссовки, а второй – в сапоги. Пёс взял след и привёл полицейских к ближайшему магазину.

Сотрудники торговой точки рассказали, что некоторое время назад к ним заходили двое местных жителей, не имевших постоянного дохода. Мужчины купили спиртное и тут же употребили его на улице около магазина. Свидетели также сообщили, что один из них был обут в кроссовки, другой в сапоги.

После этого полицейские начали поиски имеющего судимость 26-летнего жителя Кустарёвки и его 22-летнего товарища. Вскоре стало известно, что молодые люди уехали на электричке в Сасово. Там их быстро нашли в одном из кафе. Злоумышленников задержали и изъяли у них часть похищенных денег.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.