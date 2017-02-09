Задержаны рязанцы, оставившие село без связи

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия

В Шацком районе сотрудники полиции раскрыли кражу телефонных проводов с линии, расположенной в окрестности села Большое Агишево. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Проблемы со связью возникли днём. Когда сотрудники организации, обслуживающей линию, выяснили, что пропала часть провода и сообщили об этом в полицию, правоохранители уже получили информацию о попытке сдать в пункт приёма металла медные провода. Выяснилось, что провода принесли двое нетрезвых парней.

Проведя проверку, полицейские установили, что именно они причастны к краже. По месту жительства одного из подозреваемых были обнаружены следы обжига проводов, а затем были собраны дополнительные доказательства. Всего в краже участвовало четверо молодых людей в возрасте от 23 до 33 лет.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, им грозит до пяти лет лишения свободы.