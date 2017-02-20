За выходные в Рязанской области изъяли 200 литров спиртного

Пресечено нарушение правил торговли спиртным в магазинах на улицах Бирюзова, Качевской и Есенина в Рязани.

Происшествия

В минувшие выходные сотрудники рязанской полиции выявили 8 нарушений закона об обороте алкогольной продукции. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В частности, в Рязани нарушения были выявлены в палатках на улицах Новосёлов и Бронной. Такое же нарушение зафиксировано в посёлке Сотницыно Сасовского района.

Пресечено нарушение правил торговли спиртным в магазинах на улицах Бирюзова, Качевской и Есенина в Рязани, а также в Ряжске.

В Клепиковском районе житель посёлка Болонь незаконно продавал спиртное у себя дома. У него изъято 5 литров спиртного.

В общей сложности за выходные изъяли 200 литров алкоголя.