http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_vyhodnye_v_rjazani_policejskie_izjali_122_litra_spirtnogo/
За выходные в Рязани полицейские изъяли 122 литра спиртного
Происшествия 101
За выходные в Рязани полицейские изъяли 122 литра спиртного
Происшествия 101
Во всех случаях на нарушителей составлены административные протоколы.
В минувшие выходные в Рязани сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 122 литра спиртного. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.
Нарушения были выявлены в палатках на улицах Новосёлов и Берёзвой, в магазине на улице Тимакова, а также в кафе на Интернациональной.
Во всех случаях на нарушителей составлены административные протоколы.