За выходные в Рязани полицейские изъяли 122 литра спиртного

Во всех случаях на нарушителей составлены административные протоколы.

Происшествия

В минувшие выходные в Рязани сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 122 литра спиртного. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Нарушения были выявлены в палатках на улицах Новосёлов и Берёзвой, в магазине на улице Тимакова, а также в кафе на Интернациональной.

Во всех случаях на нарушителей составлены административные протоколы.