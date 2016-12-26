http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_uik-end_v_rjazanskoj_oblasti_zaderzhano_22_netrezvyh_voditelja/
За уик-энд в Рязанской области задержано 22 нетрезвых водителя
Происшествия 78
За уик-энд в Рязанской области задержано 22 нетрезвых водителя
Происшествия 78
Пятеро из них будут привлечены к уголовной ответственности.
В ходе рейдов, которые сотрудники ГИБДД проводили в Рязани в пятницу и минувшие выходные, было задержано 22 нетрезвых водителя, ещё два человека от медосвидетельствования отказались. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
Пять водителей привлекут к уголовной ответственности, так как пьяными за рулём они были пойманы уже не в первый раз.