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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_uik-end_v_rjazanskoj_oblasti_zaderzhano_22_netrezvyh_voditelja/

За уик-энд в Рязанской области задержано 22 нетрезвых водителя
Пятеро из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Происшествия   78

В ходе рейдов, которые сотрудники ГИБДД проводили в Рязани в пятницу и минувшие выходные, было задержано 22 нетрезвых водителя, ещё два человека от медосвидетельствования отказались. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает официальный сайт регионального УМВД.

Пять водителей привлекут к уголовной ответственности, так как пьяными за рулём они были пойманы уже не в первый раз. 