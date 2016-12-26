За уик-энд в Рязанской области задержано 22 нетрезвых водителя

Пятеро из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Происшествия

В ходе рейдов, которые сотрудники ГИБДД проводили в Рязани в пятницу и минувшие выходные, было задержано 22 нетрезвых водителя, ещё два человека от медосвидетельствования отказались. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает официальный сайт регионального УМВД.

Пять водителей привлекут к уголовной ответственности, так как пьяными за рулём они были пойманы уже не в первый раз.