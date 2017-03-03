http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_sutki_v_rjazanskoj_oblasti_v_chetyrjoh_dtp_postradali_chetyre_cheloveka/
За сутки в Рязанской области в четырёх ДТП пострадали четыре человека
Происшествия 114
За сутки в Рязанской области в четырёх ДТП пострадали четыре человека
Происшествия 114
На территории Рязани и области было зафиксировано 40 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам.
В четверг, 2 марта, на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 4 ДТП, в которых получили травмы четыре человека. Об этом сообщает официальный сайт регионального УМВД.
На территории Рязани и области было зафиксировано 40 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам.
Сотрудники ГИБДД выявили 2 тыс. 305 нарушений ПДД, задержан один водитель в состоянии опьянения.