За сутки в Рязанской области в четырёх ДТП пострадали четыре человека

На территории Рязани и области было зафиксировано 40 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам.

Происшествия

В четверг, 2 марта, на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 4 ДТП, в которых получили травмы четыре человека. Об этом сообщает официальный сайт регионального УМВД.

На территории Рязани и области было зафиксировано 40 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам.

Сотрудники ГИБДД выявили 2 тыс. 305 нарушений ПДД, задержан один водитель в состоянии опьянения.