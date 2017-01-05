http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_sutki_v_dtp_v_rjazanskoj_oblasti_pogibli_tri_cheloveka/
За сутки в ДТП в Рязанской области погибли три человека
Происшествия 339
За сутки в ДТП в Рязанской области погибли три человека
Происшествия 339
Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 2252 нарушения ПДД, задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
В среду, 4 января, на дорогах Рязанской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли три человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Всего за сутки в регионе произошло 34 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.
Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 2252 нарушения ПДД, задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.