За сутки в ДТП в Рязанской области погибли три человека

Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 2252 нарушения ПДД, задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия

В среду, 4 января, на дорогах Рязанской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли три человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Всего за сутки в регионе произошло 34 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 2252 нарушения ПДД, задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.