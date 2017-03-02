За сутки в ДТП в Рязанской области один человек погиб, четверо пострадали

В Рязани и области произошло 50 аварий с причинением ущерба владельцам автомобилей.

Происшествия

В среду, 1 марта, на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых один человек погиб, ещё четверо пострадали. Об этом сообщил официальный сайт регионального УМВД.

В Рязани и области произошло 50 аварий с причинением ущерба владельцам автомобилей. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 3 тыс. 371 нарушение ПДД, задержано 2 водителя в состоянии опьянения.