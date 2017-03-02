http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_sutki_v_dtp_v_rjazanskoj_oblasti_odin_chelovek_pogib_chetvero_postradali/
За сутки в ДТП в Рязанской области один человек погиб, четверо пострадали
Происшествия 10
За сутки в ДТП в Рязанской области один человек погиб, четверо пострадали
Происшествия 10
В Рязани и области произошло 50 аварий с причинением ущерба владельцам автомобилей.
В среду, 1 марта, на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых один человек погиб, ещё четверо пострадали. Об этом сообщил официальный сайт регионального УМВД.
В Рязани и области произошло 50 аварий с причинением ущерба владельцам автомобилей. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 3 тыс. 371 нарушение ПДД, задержано 2 водителя в состоянии опьянения.