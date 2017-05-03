За сутки на дорогах Рязани и области в ДТП пострадали пять человек

В регионе зарегистрировано 16 аварий с ущербом автовладельцам.

Происшествия

За минувшие сутки на дорогах Рязани и области произошло пять ДТП, в результате которых пострадали пять человек. Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В регионе зарегистрировано 16 аварий с ущербом автовладельцам. Инспекторы ГИБДД выявили 5758 нарушений правил дорожного движения, задержано пять нетрезвых водителей.