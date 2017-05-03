http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_sutki_na_dorogah_rjazani_i_oblasti_v_dtp_postradali_pjat_chelovek/
За сутки на дорогах Рязани и области в ДТП пострадали пять человек
Происшествия 112
За сутки на дорогах Рязани и области в ДТП пострадали пять человек
Происшествия 112
В регионе зарегистрировано 16 аварий с ущербом автовладельцам.
За минувшие сутки на дорогах Рязани и области произошло пять ДТП, в результате которых пострадали пять человек. Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
В регионе зарегистрировано 16 аварий с ущербом автовладельцам. Инспекторы ГИБДД выявили 5758 нарушений правил дорожного движения, задержано пять нетрезвых водителей.