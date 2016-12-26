http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_proshluju_nedelju_na_pozharah_v_rjazani_postradali_dva_cheloveka/
За прошлую неделю на пожарах в Рязани пострадали два человека
Происшествия 99
За прошлую неделю на пожарах в Рязани пострадали два человека
Происшествия 99
Огнём уничтожено и повреждено 17 строений, 3 единицы техники.
За период с 19 по 25 декабря пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 18 пожаров, эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления МЧС России.
Огнём уничтожено и повреждено 17 строений, 3 единицы техники.
20 декабря во время пожара в доме по улице МОГЭС в Рязани было эвакуировано 20 человек.
24 декабря во время пожара в жилом доме по улице Молодцова в областном центре получил ожоги и отравление продуктами горения мужчина 1964 года рождения. Он доставлен в ОКБ.
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 3 раза.
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.