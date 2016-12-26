За прошлую неделю на пожарах в Рязани пострадали два человека

Огнём уничтожено и повреждено 17 строений, 3 единицы техники.

Происшествия

За период с 19 по 25 декабря пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 18 пожаров, эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления МЧС России.

Огнём уничтожено и повреждено 17 строений, 3 единицы техники.

20 декабря во время пожара в доме по улице МОГЭС в Рязани было эвакуировано 20 человек.

24 декабря во время пожара в жилом доме по улице Молодцова в областном центре получил ожоги и отравление продуктами горения мужчина 1964 года рождения. Он доставлен в ОКБ.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 3 раза.

На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.