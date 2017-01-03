За первые три дня 2017 года в Рязанской области выявлено 23 пьяных водителя

До окончания новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме.

Происшествия

За первые три дня 2017 года 23 рязанца сели за руль пьяными. Сотрудники ГИБДД выявили нарушителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что до окончания новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме

Госавтоинспекция Рязанской области призывает жителей и гостей области, не допускать к управлению транспортным средством своих близких, находящихся в состоянии опьянения.