http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_novogodnie_kanikuly_v_rjazani_soversheno_77_prestuplenij/
За новогодние каникулы в Рязани совершено 77 преступлений
Происшествия 83
За новогодние каникулы в Рязани совершено 77 преступлений
Происшествия 83
За появление на улицах в пьяном виде в Рязани задержано 145 человек, 69 граждан доставлены в участки за мелкое хулиганство.
За прошедшие новогодние каникулы (с 31 декабря по 8 января) на территории Рязанской области было зарегистрировано 139 преступлений и происшествий, 77 из них – в Рязани. Такие данные приводит официальный сайт регионального УМВД.
За праздники трижды причиняли тяжкий вред здоровью человека, зарегистрировано 12 грабежей, 23 кражи, девять раз изымали наркотики.
За появление на улицах в пьяном виде в Рязани задержано 145 человек, 69 граждан доставлены в участки за мелкое хулиганство.