За новогодние каникулы в Рязани совершено 77 преступлений

За появление на улицах в пьяном виде в Рязани задержано 145 человек, 69 граждан доставлены в участки за мелкое хулиганство.

Происшествия

За прошедшие новогодние каникулы (с 31 декабря по 8 января) на территории Рязанской области было зарегистрировано 139 преступлений и происшествий, 77 из них – в Рязани. Такие данные приводит официальный сайт регионального УМВД.

За праздники трижды причиняли тяжкий вред здоровью человека, зарегистрировано 12 грабежей, 23 кражи, девять раз изымали наркотики.

За появление на улицах в пьяном виде в Рязани задержано 145 человек, 69 граждан доставлены в участки за мелкое хулиганство.