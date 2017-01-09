За новогодние каникулы в Рязани изъято 270 литров спиртного

Нарушения выявлялись в кафе, магазина и палатках.

Происшествия

В новогодние каникулы сотрудники полиции в Рязани изъяли из незаконного оборота 270 литров спиртного. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В палатках, которые работают на улицах Новосёлов, Берёзовой и Предзаводской изъято в общей сложности 122 литра алкогольной продукции. Нарушения были также выявлены в кафе и магазинах областного центра и р. п. Чучково.

В отношении виновных составлены административные протоколы.