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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_novogodnie_kanikuly_v_rjazani_izjato_270_litrov_spirtnogo/

За новогодние каникулы в Рязани изъято 270 литров спиртного
Нарушения выявлялись в кафе, магазина и палатках.

Происшествия   116

В новогодние каникулы сотрудники полиции в Рязани изъяли из незаконного оборота 270 литров спиртного. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В палатках, которые работают на улицах Новосёлов, Берёзовой и Предзаводской изъято в общей сложности 122 литра алкогольной продукции. Нарушения были также выявлены в кафе и магазинах областного центра и р. п. Чучково.

В отношении виновных составлены административные протоколы.