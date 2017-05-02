За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека

В общей сложности в регионе за семь дней зарегистрирован 41 пожар.

Происшествия

За минувшую неделю в Рязанской области произошёл 41 пожар. Огнём уничтожено и повреждено 50 строений и 10 единиц техники. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В результате пожаров есть погибшие и пострадавшие.

26 апреля во время пожара в деревне Большой Мутор Касимовского района погиб мужчина, его личность пока не установлена. 29 апреля на улице Советской в посёлке Сараи случился пожар в жилом доме, погиб его хозяин, 1969 года рождения.

На станции Лесок-2 в Рязани 28 апреля в результате пожара в блоке хозсараев отравилась угарным газом женщина 1975 года рождения. Она доставлена в БСМП. 29 апреля на пожаре в жилом доме на улице Светлой в Дядькове получил ожоги рук мужчина, 1972 года рождения. На следующий день в селе Гребнево Старожиловского района горел автомобиль. С ожогами в Старожиловскую ЦРБ помещён мужчина, 1951 года рождения.