За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировали 19 краж

На улицах города Рязани полицейскими задержано 8 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.

Происшествия

За минувшие сутки на территории Рязанской области было зарегистрировано 30 преступлений, 16 из них – в Рязани. Такие данные приводит в среду, 12 июля, официальный сайт регионального УМВД.

Среди зарегистрированных полицией преступлений – причинение тяжкого вреда здоровью человека, грабёж, 19 краж, шесть раз изымались наркотики.

На улицах города Рязани полицейскими задержано 8 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.