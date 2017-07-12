http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_minuvshie_sutki_v_rjazanskoj_oblasti_zaregistrirovali_19_krazh/
За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировали 19 краж
Происшествия 64
За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировали 19 краж
Происшествия 64
На улицах города Рязани полицейскими задержано 8 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.
За минувшие сутки на территории Рязанской области было зарегистрировано 30 преступлений, 16 из них – в Рязани. Такие данные приводит в среду, 12 июля, официальный сайт регионального УМВД.
Среди зарегистрированных полицией преступлений – причинение тяжкого вреда здоровью человека, грабёж, 19 краж, шесть раз изымались наркотики.
На улицах города Рязани полицейскими задержано 8 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.