http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_minuvshie_sutki_v_dtp_v_rjazanskoj_oblasti_pogib_chelovek_dvoe_postradali/
За минувшие сутки в ДТП в Рязанской области погиб человек, двое пострадали
Происшествия 107
За минувшие сутки в ДТП в Рязанской области погиб человек, двое пострадали
Происшествия 107
Инспекторы ДПС выявили 7 тыс. 449 нарушений ПДД, задержано пять нетрезвых водителей.
В понедельник, 6 марта, на дорогах Рязанской области произошло 3 ДТП, в результате которых погиб человек, ещё двое получили травмы. Об этом сообщил официальный сайт регионального УМВД.
В Рязани и области произошло 28 аварий с причинением ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС выявили 7 тыс. 449 нарушений ПДД, задержано пять нетрезвых водителей.