За минувшие сутки в ДТП в Рязанской области погиб человек, двое пострадали

Инспекторы ДПС выявили 7 тыс. 449 нарушений ПДД, задержано пять нетрезвых водителей.

Происшествия

В понедельник, 6 марта, на дорогах Рязанской области произошло 3 ДТП, в результате которых погиб человек, ещё двое получили травмы. Об этом сообщил официальный сайт регионального УМВД.

В Рязани и области произошло 28 аварий с причинением ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС выявили 7 тыс. 449 нарушений ПДД, задержано пять нетрезвых водителей.