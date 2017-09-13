http://7info.ru/news/ryazan-incidents/za_den_v_rjazanskoj_oblasti_zaderzhano_29_netrezvyh_voditelej/
За день в Рязанской области задержано 29 нетрезвых водителей
Происшествия 110
За день в Рязанской области задержано 29 нетрезвых водителей
Происшествия 110
В регионе произошло 6 ДТП, в которых пострадали 2 человека.
Во вторник, 12 сентября, на территории Рязанской области было зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
В Рязани и области произошло 32 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Сотрудники ГИБДД задержали 29 нетрезвых водителей.