Выйти на вора рязанские полицейские смогли благодаря приметному тазику

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Происшествия

В Ряжском районе полицейские задержали подозреваемого в краже со взломом из дачного дома 76-летней пенсионерки. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Преступник украл из дачного дома, расположенного в селе Нагорное, еду, металлическую посуду и тазики, а также колонки для компьютера. Злоумышленник остался незамеченным, но полицейские получили информацию, что у местного жителя появился хороший тазик. Мужчина вёл такой образ жизни, что появление этого предмета в его хозяйстве вызвало подозрения. Кроме того, 36-летний мужчина уже был судим за кражи.

Злоумышленника задержали. У него дома обнаружили и изъяли похищенные предметы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.