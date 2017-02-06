Во время пожара в бане жительница Рязанской области получила ожоги рук

Всего за неделю в регионе зарегистрировано 18 пожаров.

Происшествия

За прошедшую неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 18 пожаров. В результате огнём уничтожено и повреждено 17 строений и 4 единицы техники. Спасён 1 человек. Такие данные приводит в понедельник, 6 февраля, пресс-служба регионального управления МЧС России.

5 февраля во время пожара в жилом доме на улице Денисова рабочего посёлка Старожилово был спасён мужчина 1979 года рождения.

4 февраля на пожаре в бане на улице Пажинская в селе Усады Сасовского района женщина 1960 года рождения получила ожоги рук 1-2 степени, от госпитализации отказалась.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекались.

На водоёмах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.