Во время пожара на улице Новосёлов погиб хозяин квартиры

На месте происшествия работали 4 пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС.

Происшествия

В воскресенье, 19 февраля, в 17.50 на улице Новосёлов в Рязани произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара была повреждена огнём квартира на третьем этаже. 55-летний хозяин жилья погиб.

Причина возгорания и размер ущерба будут установлены позднее.

На месте происшествия работали 4 пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС.