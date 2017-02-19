http://7info.ru/news/ryazan-incidents/vo_vremja_pozhara_na_ulice_novosjolov_pogib_hozjain_kvartiry/
Во время пожара на улице Новосёлов погиб хозяин квартиры
Происшествия 335
Во время пожара на улице Новосёлов погиб хозяин квартиры
Происшествия 335
На месте происшествия работали 4 пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС.
В воскресенье, 19 февраля, в 17.50 на улице Новосёлов в Рязани произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара была повреждена огнём квартира на третьем этаже. 55-летний хозяин жилья погиб.
Причина возгорания и размер ущерба будут установлены позднее.
На месте происшествия работали 4 пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС.