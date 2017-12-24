http://7info.ru/news/ryazan-incidents/vecherom_v_subbotu_v_mihajlovskom_rajone_sgorel_avtobus/
Вечером в субботу в Михайловском районе сгорел автобус
Происшествия 283
Вечером в субботу в Михайловском районе сгорел автобус
Происшествия 283
Пострадавших нет
В субботу, 23 декабря, около 20.00 в посёлке Первомайский Михайловского района сгорел автобус. Об этом сообщают в ГУ МЧС.
По данным ведомства, пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали 2 спецавтомобиля и 4 пожарных.