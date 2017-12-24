Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/vecherom_v_subbotu_v_mihajlovskom_rajone_sgorel_avtobus/

Вечером в субботу в Михайловском районе сгорел автобус
Пострадавших нет

Происшествия   283

В субботу, 23 декабря, около 20.00 в посёлке Первомайский Михайловского района сгорел автобус. Об этом сообщают в ГУ МЧС. 

По данным ведомства, пострадавших нет. 

Причина пожара и ущерб устанавливаются. 

На пожар выезжали 2 спецавтомобиля и 4 пожарных.