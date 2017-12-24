Вечером в субботу в Михайловском районе сгорел автобус

Пострадавших нет

Происшествия

В субботу, 23 декабря, около 20.00 в посёлке Первомайский Михайловского района сгорел автобус. Об этом сообщают в ГУ МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали 2 спецавтомобиля и 4 пожарных.