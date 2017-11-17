Вечером в Рязани горели сараи

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 16 ноября, около 9 часов вечера на улице Связи в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Горел блок деревянных хозяйственных сараев, крытых рубероидом. Огнём были повреждены три из них.

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.