http://7info.ru/news/ryazan-incidents/vecherom_v_rjazani_goreli_sarai/
Вечером в Рязани горели сараи
Происшествия 104
Вечером в Рязани горели сараи
Происшествия 104
На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В четверг, 16 ноября, около 9 часов вечера на улице Связи в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Горел блок деревянных хозяйственных сараев, крытых рубероидом. Огнём были повреждены три из них.
Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.