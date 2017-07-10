http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_vyhodnye_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_7_krazh/
В выходные в Рязанской области произошло 7 краж
Происшествия 90
В выходные в Рязанской области произошло 7 краж
Происшествия 90
На улицах областного центра были задержаны 8 нетрезвых граждан и 4 хулигана.
За прошедшие выходные, 8 и 9 июля, в Рязанской области произошло 13 преступлений и происшествий. Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает о семи кражах. В Рязани было совершено три преступления.
Также на улицах областного центра были задержаны 8 нетрезвых граждан и 4 хулигана.