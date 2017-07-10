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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_vyhodnye_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_7_krazh/

В выходные в Рязанской области произошло 7 краж
На улицах областного центра были задержаны 8 нетрезвых граждан и 4 хулигана.

Происшествия   90

За прошедшие выходные, 8 и 9 июля,  в Рязанской области  произошло 13 преступлений и происшествий. Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает о семи кражах. В Рязани было совершено три преступления.

Также на улицах областного центра были задержаны 8 нетрезвых граждан и 4 хулигана.