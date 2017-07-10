В выходные в Рязанской области произошло 7 краж

На улицах областного центра были задержаны 8 нетрезвых граждан и 4 хулигана.

Происшествия

За прошедшие выходные, 8 и 9 июля, в Рязанской области произошло 13 преступлений и происшествий. Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает о семи кражах. В Рязани было совершено три преступления.

Также на улицах областного центра были задержаны 8 нетрезвых граждан и 4 хулигана.