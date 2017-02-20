В выходные в Рязанской области произошло 42 преступления

На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 15 нарушителей общественного порядка.

Происшествия

За прошедшие выходные, 18 и 19 февраля, в Рязанской области произошло 42 преступления, в Рязани – 25.

Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает об одном грабеже, 22 кражах, трёх фактах пресечения незаконного оборота наркотиков.

На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 15 нарушителей общественного порядка.