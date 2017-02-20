http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_vyhodnye_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_42_prestuplenija/
В выходные в Рязанской области произошло 42 преступления
Происшествия 104
В выходные в Рязанской области произошло 42 преступления
Происшествия 104
На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 15 нарушителей общественного порядка.
За прошедшие выходные, 18 и 19 февраля, в Рязанской области произошло 42 преступления, в Рязани – 25.
Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает об одном грабеже, 22 кражах, трёх фактах пресечения незаконного оборота наркотиков.
На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 15 нарушителей общественного порядка.