В Волгоградской области в жуткой аварии погибла молодая женщина

Водитель не справился с автомобиля из-за существенного превышения скорости.

Происшествия

На 516-м километре трассы «Волгоград-Сызрань» в районе Камышина в Волгоградской области произошло крупное ДТП, которое унесло жизнь женщины-пассажир. Инцидент зафиксирован в пятницу, 28 апреля, пишет Daily .

По имеющимся данным, водитель иномарки «KIA Rio» не справился с управлением транспортного средства из-за существенного превышения скорости движения. В результате автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу. Сообщается, что 31-летняя женщина, находившаяся в салоне авто, получила ряд тяжелых травм и скончалась на месте до приезда медиков. Владелец машина также пострадал, информация о его состоянии отсутствует.

Отметим, сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.