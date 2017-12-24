В военном посёлке Дягилево неизвестные разбросали отравленную приманку для собак

Об этом сообщают пользователи соцсети ВК (группа Типичная Рязань).

Происшествия

В военном городке «Дягилево» неизвестные разбросали отравленную приманку для собак.

Как рассказывают очевидцы, отрава находится на стадионе военного городка. По их данным, приманка пропитана крысиным ядом. В результате снег окрашивается возле приманки в розовый цвет.

Пользователь соцсети отметил, что

- Отравилась наша собака-шпиц, — отмечает пользователь соцсети.

Сейчас жизнь собаки вне опасности, она была в ветклинике.