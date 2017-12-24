http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_voennom_posjolke_djagilevo_neizvestnye_razbrosali_otravlennuju_primanku_dlja_sobak/
В военном посёлке Дягилево неизвестные разбросали отравленную приманку для собак
Происшествия 129
В военном посёлке Дягилево неизвестные разбросали отравленную приманку для собак
Происшествия 129
Об этом сообщают пользователи соцсети ВК (группа Типичная Рязань).
В военном городке «Дягилево» неизвестные разбросали отравленную приманку для собак.
Как рассказывают очевидцы, отрава находится на стадионе военного городка. По их данным, приманка пропитана крысиным ядом. В результате снег окрашивается возле приманки в розовый цвет.
Пользователь соцсети отметил, что
- Отравилась наша собака-шпиц, — отмечает пользователь соцсети.
Сейчас жизнь собаки вне опасности, она была в ветклинике.