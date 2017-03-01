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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_uholovskom_rajone_sgorel_nezhiloj_dom/

В Ухоловском районе сгорел нежилой дом
На место выезжал и принимал участие в тушении один пожарный расчёт. 

Происшествия   109

В среду, 1 марта, в 08.01 в селе Смолеевка Ухоловского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был уничтожен деревянный нежилой дом. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На место выезжал и принимал участие в тушении один пожарный расчёт. 