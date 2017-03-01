В Ухоловском районе сгорел нежилой дом

На место выезжал и принимал участие в тушении один пожарный расчёт.

Происшествия

В среду, 1 марта, в 08.01 в селе Смолеевка Ухоловского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был уничтожен деревянный нежилой дом. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На место выезжал и принимал участие в тушении один пожарный расчёт.